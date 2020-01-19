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Медведев остался доволен работой своего правительства

Политика » Власть » Правительство

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в целом доволен работой возглавляемого им правительства. Политик напомнил, что когда он впервые возглавил кабинет министров мир накрыла вторая волна кризиса.

"Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - процитировал Медведева "Интерфакс".

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