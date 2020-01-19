Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, что отправил в отставку свой кабинет министров из-за "фактора времени", а также необходимости политического обновления.

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после его обращения к Федеральному собранию 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - рассказал Медведев "Первому каналу".