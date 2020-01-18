СМИ: Рамзан Кадыров может стать дипломатом

Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову поступило предложение стать полномочным представителем президента России. Об этом осведомленный источник в Кремле сообщил "Аргументам и фактам". Издание отмечает, что с понедельника Кадыров находится на больничном, а его обязанности исполняет глава правительства республики Муслим Хучиев.

Источник не сообщил, где именно Кадырову придется представлять интересы России, однако некоторые российские издания предполагают, что ему придется налаживать контакты с исламскими странами аравийского полуострова.