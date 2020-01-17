Состав нового правительства России объявят не позднее 21 января

Состав и структура нового российского правительства станет известна в ближайшие дни. А если совсем точно, то его объявят до 21 января.

Об этом агентству "Интерфакс" заявил источник, знакомый с ситуацией: ""Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января".

15 января, спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке. В тот же день Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

16 января депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Мишустина. В тот же день президент подписал указ о его назначении на пост председателя правительства.

В пятницу Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова руководителем ведомства.

Вообще же, согласно статье 112 Конституции, у председателя правительства есть неделя, чтобы предоставить главе государства кандидатов на должности своих заместителей, а также министров.