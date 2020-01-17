Слуцкий: русофобия, безграмотность и историческая ложь – Польша сегодня

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал заявление польского МИДа о том, что "Красная армия, освободив Варшаву от немецко-фашистской оккупации, не принесла свободы".

Напомним, что поводом для очередного "выступления" польского политика стала публикация российским Минобороны рассекреченных документов об освобождении Варшавы войсками Советского Союза.

"Русофобия, неблагодарность и историческая ложь… Антироссийская риторика Варшавы — особый вид политической амнезии. Все, что они говорят, к реальности и правде это не имеет никакого отношения", — говорит Слуцкий (цитата РИА Новости).

Показательной реакцией назвал парламентарий то, что было сказано в МИД Польши в ответ на рассекречивание архивных данных об освобождении Варшавы:

"Исторические факты названы "переписыванием истории". Это очередная попытка польских властей перевернуть все с ног на голову".

Напомним, что Павел Яблоньский, замминистра иностранных дел назвал публикацию рассекреченных документов об освобождении Варшавы "попыткой переврать историю".