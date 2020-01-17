У думской фракции "ЕР" есть претензии к четырем уходящим министрам

16 января на встрече с Михаилом Мишустиным, тогда еще кандидатом на должность премьер-министра российского правительства, члены фракции "Единой России" в Государственной думе говорили о том, какие претензии есть к работе ушедшего в отставку кабинета министров.

Как рассказали сегодня в пресс-службе "ЕР", больше всего замечаний на встрече прозвучало в адрес четырех министерств.

Министерство здравоохранения

"В первую очередь хочу отметить так называемую оптимизацию здравоохранения. По ее итогам в большинстве случаев медпомощь для населения стала еще менее доступна. А в селах и отдаленных местностях вообще и ФАПы позакрывались, и специалистов не стало, особенно узких. С обеспечением лекарствами много проблем, с развитием фармацевтического рынка. Только в последнее время многие решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов", — цитирует пресс-служба слова Сергея Неверова, руководителя фракции.

В вину уходящему министру были поставлены и проблемы в системе оплаты труда медработников.

Министерство культуры

По словам Неверова, там мало внимания обращали "на глубинку": развитие домов культуры в малых городах и сельской местности.

"Некоторые решения ведомства стали крайне непопулярны, вызывали негативную реакцию. Например, финансирование кинематографа, выдача прокатных удостоверений. Наверное, по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно", — сказал политик.

Министерство труда и социальной защиты

"Единороссы" считают, что недостаточно "грамотно" выстроена работа по повышению реальных доходов населения.

"Деятельность этого министерства по реализации указов президента вообще вряд ли можно признать удовлетворительной", — резюмировал Неверов.

Министерство просвещения

Здесь, наверное, претензий было больше всего:

зарплаты учителей;

чрезмерная бюрократическая нагрузка;

огромное количество претензий к программам и учебникам;

сложные для понимания принципы организации систем и дошкольного, и школьного образования.

"Некоторые из этих проблем не решаются годами", — пояснил Неверов.

И что теперь?

Теперь Михаилу Мишустину, которому предстоит сформировать новый кабинет министров, придется, подбирая кандидатуры, учитывать и потенциальные способности претендентов решить перечисленные вопросы, оставленные предшественниками "в наследство".