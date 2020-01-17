16 января на встрече с Михаилом Мишустиным, тогда еще кандидатом на должность премьер-министра российского правительства, члены фракции "Единой России" в Государственной думе говорили о том, какие претензии есть к работе ушедшего в отставку кабинета министров.
Как рассказали сегодня в пресс-службе "ЕР", больше всего замечаний на встрече прозвучало в адрес четырех министерств.
"В первую очередь хочу отметить так называемую оптимизацию здравоохранения. По ее итогам в большинстве случаев медпомощь для населения стала еще менее доступна. А в селах и отдаленных местностях вообще и ФАПы позакрывались, и специалистов не стало, особенно узких. С обеспечением лекарствами много проблем, с развитием фармацевтического рынка. Только в последнее время многие решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов", — цитирует пресс-служба слова Сергея Неверова, руководителя фракции.
В вину уходящему министру были поставлены и проблемы в системе оплаты труда медработников.
По словам Неверова, там мало внимания обращали "на глубинку": развитие домов культуры в малых городах и сельской местности.
"Некоторые решения ведомства стали крайне непопулярны, вызывали негативную реакцию. Например, финансирование кинематографа, выдача прокатных удостоверений. Наверное, по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно", — сказал политик.
"Единороссы" считают, что недостаточно "грамотно" выстроена работа по повышению реальных доходов населения.
"Деятельность этого министерства по реализации указов президента вообще вряд ли можно признать удовлетворительной", — резюмировал Неверов.
Здесь, наверное, претензий было больше всего:
"Некоторые из этих проблем не решаются годами", — пояснил Неверов.
Теперь Михаилу Мишустину, которому предстоит сформировать новый кабинет министров, придется, подбирая кандидатуры, учитывать и потенциальные способности претендентов решить перечисленные вопросы, оставленные предшественниками "в наследство".
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