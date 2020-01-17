Захарова про отставку Гончарука: вот что значит "братский народ"!

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала уход в отставку украинского премьер-министра Андрея Гончарука.

"Я теперь только поняла значение выражения "братский народ": вместе во всем", — сказала дипломат.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Андрей Гончарук, премьер-министр Украины подал в отставку. Подробнее об этом читайте в материале на сайте "Правды.Ру"