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Источник Правда.Ру

Передача дел: Медведев и Мишустин проведут встречу в Доме правительства

Политика » Власть

Дмитрий Медведев, ушедший в отставку с поста премьер-министра страны, и назначенный вчера на эту должность Михаил Мишустин проведут рабочую встречу.

Как сообщает пресс-служба кабмина, она состоится сегодня, 17 января, в Доме правительства РФ.

Напомним, что кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны была предложена президентом после того, как правительство в полном составе ушло в отставку 15 января.

Новый кабмин сформируется в ближайшие дни

Вчера кандидатуру нового главы правительства одобрила Госдума и после этого Мишустин был назначен на должность указом Владимира Путина.

Экс-премьер-министр будет занимать пост заместителя главы Совета безопасности по обороне.

Формирование нового кабинета министров, по словам Мишустина, произойдет в ближайшие несколько дней.

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