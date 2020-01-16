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Источник Правда.Ру

Прощальный "подарок" Медведева: 127,577 млрд на строительство ледокола

Политика » Власть

И.о. председателя правительства России Дмитрий Медведев перед тем, как уйти с поста, подписал постановление о выделении 127,577 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола "Лидер".

Документ был опубликован на портале правовой информации.

"Осуществить В 2020–2027 годах инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году", — написано в документе.

Госзаказчиком, согласно постановлению, выступает "Росатом", а исполнителем контракта на строительство — ФГУП атомного флота.

Данное распоряжение стало одним из последних, которые Дмитрий Медведев подписал, будучи премьер-министром.

Напомним, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному собранию он, вместе со всем кабинетом министров подал в отставку, которую принял президент.

А вчера, 16 января, после процедуры согласования в Государственной Думе, был назначен новый глава правительства. Как писала "Правда.Ру", занимать этот пост будет экс-глава ФНС Михаил Мишустин, кандидатура которого была предложена Владимиром Путиным.

Темы постановление атомный ледокол дмитрий медведев
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