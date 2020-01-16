Путин назначил Медведева в Совбез "на оборону"

Владимир Путин выпустил указ, которым ввёл должность заместителя главы Совета безопасности РФ и этим же указом назначил на нее Дмитрия Медведева.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации",- звучит в указе президента.

Напомним, что депутаты без единого голоса против поддердали предложение Владимира Путина "утвердить на пост председателя правительства Михаила Мишустина". Ранее после послания президента Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку.

Теперь Дмитрий Медведев, как отмечают эксперты, снова стал "заместителем" президента Путина.

"Путин предложил Медведеву в должности замглавы Совбеза заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьер", - отмечали журналисты.

В свою очередь, эксперты добавляли, что "замглавы Совбеза Медведев - это человек, который заявил о принуждении Грузии к миру в 2008 и ввёл войска (сам или с разрешения Путина) "на всю территорию непризнанных (тогда) республик и в бывшую Грузинскую ССР".