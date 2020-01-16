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Путин назначил Медведева в Совбез "на оборону"

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин выпустил указ, которым ввёл должность заместителя главы Совета безопасности РФ и этим же указом назначил на нее Дмитрия Медведева. 

Путин назначил Медведева в Совбез на оборону. 404953.jpeg

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации",- звучит в указе президента.

Напомним, что депутаты без единого голоса против поддердали предложение Владимира Путина "утвердить на пост председателя правительства Михаила Мишустина". Ранее после послания президента Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе  уходит  в отставку. 

Теперь Дмитрий Медведев, как отмечают эксперты, снова стал "заместителем" президента Путина. 

"Путин предложил Медведеву в должности замглавы Совбеза заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьер", - отмечали журналисты.

В свою очередь, эксперты добавляли, что "замглавы Совбеза Медведев - это человек, который заявил о принуждении Грузии к миру в 2008 и ввёл войска (сам или с разрешения Путина) "на всю территорию непризнанных (тогда) республик и в бывшую Грузинскую ССР".

Темы дмитрий медведев совет безопасности
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