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Источник Правда.Ру

Дума приняла в первом чтении закон о статусе "Город трудовой доблести"

Политика » Власть

Сегодня, 16 января, на пленарном заседании депутатами Госдумы в первом чтении принят законопроект об установлении в России почетного звания "Город трудовой доблести".

Об этом сообщает сайт Государственной Думы.

Законопроект был внесен для обсуждения президентом России.

"Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — написано в документе (цитата ГД).

Основания, по которым звание может быть присвоено городу:

  • у городских предприятий есть государственные награды;
  • предприятиям вручались переходящие красные знамена Государственного комитета обороны СССР, работники предприятий награждались государственными наградами за трудовые заслуги;
  • наличие документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

В законопроекте отдельно указано, что полномочия рассматривать ходатайства и документы возлагаются на Российский оргкомитет "Победа".

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.

Темы госдума законопроект город трудовой славы
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