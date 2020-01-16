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Фракции ГД провели консультации с кандидатом на пост премьер-министра

Политика » Власть

На Охотном ряду завершились встречи кандидата на пост главы российского правительства Михаила Мишустина с депутатами Госдумы от всех четырех фракций.

Во встречах принимал участие Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ. Какие выводы сделали для себя парламентарии? С чем они пойдут на пленарное заседание?

Сергей Неверов, руководитель фракции "ЕР":

"Члены фракции единогласно поддержали кандидата, предложенного президентом Путиным".

Геннадий Зюганов, КПРФ:

"Наша фракция на пленарном заседании воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина, потому что все требования, которые мы озвучивали ранее по отставке Правительства, повышению контроля власти законодательной над властью исполнительной на текущий момент выполнены. Теперь мы хотим посмотреть на программу работы и состав нового правительства, которые Мишустин предложит".

Владимир Жириновский, ЛДПР:

"Мы поддержим Михаила Владимировича. На членов нашей фракции он произвел положительное впечатление. И к тому же он — инженер. А инженер, управляющий страной, это хорошо".

Сергей Миронов, "Справедливая Россия":

"Мы тоже одобряем выбор президента. Голосовать будем "за" Мишустина".

Темы фракции госдума сергей неверов сергей миронов михаил мишустин геннадий зюганов вячеслав володин владимир жириновский
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