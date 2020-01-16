Главы комитетов ГД - о том, что будут делать для реализации Послания

Вчера, после того как закончилось оглашение Послания президента Федеральному собранию, депутаты Государственной думы отправились на свои рабочие места. Все профильные комитеты провели заседания и наметили пути реализации того, о чем говорил Владимир Путин.

Изменения в Конституцию

Павел Крашенинников, Комитет по государственному строительству и законодательству:

"Мы не будем тянуть с подготовкой инициатив. Уже приступили к подготовке предложений, о которых говорил президент".

Развитие армии

Владимир Шаманов, Комитет по обороне:

"Мы, собственно, уже давно занимаемся вопросами развития армии, ее переоснащения. Многого уже удалось достигнуть: поставки вооружения и техники за последние четыре года идут, можно сказать, "ударными темпами". Поэтому, наверное, в Послании мало было времени "нашим" вопросам уделено.

Здравоохранение

Дмитрий Морозов, Комитет по охране здоровья:

"Президент указал в Послании на необходимость совершенствовать первичную медико-санитарную помощь, развивать ФАПы и амбулатории, мобильные комплексы. Над этим и будем думать. И, конечно, о том, как и где кадры брать".

Развитие местного самоуправления

Виктор Кидяев, Комитет по аграрным вопросам:

"Наша первоочередная задача — продумать и проработать меры расширения полномочий местного самоуправления в России и составить четкий свод правил для них. Сейчас муниципалам сложно работать: их полномочия "размазаны" по 240 федеральным законам, тысячам региональных и подзаконных актов. Вот эту запутанность и будем пытаться убрать".

Исследование изменений климата

Владимир Бурматов, Комитет по экологии и охране окружающей среды:

"Наша стратегическая задача — вместе с Минприроды придумать, что можно сделать для поиска и внедрения альтернативных источников энергии. Ну и законодательно это все оформить".

Решение демографических проблем

Ольга Епифанова, зампред Госдумы: