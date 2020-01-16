Вчера, после того как закончилось оглашение Послания президента Федеральному собранию, депутаты Государственной думы отправились на свои рабочие места. Все профильные комитеты провели заседания и наметили пути реализации того, о чем говорил Владимир Путин.
Павел Крашенинников, Комитет по государственному строительству и законодательству:
"Мы не будем тянуть с подготовкой инициатив. Уже приступили к подготовке предложений, о которых говорил президент".
Владимир Шаманов, Комитет по обороне:
"Мы, собственно, уже давно занимаемся вопросами развития армии, ее переоснащения. Многого уже удалось достигнуть: поставки вооружения и техники за последние четыре года идут, можно сказать, "ударными темпами". Поэтому, наверное, в Послании мало было времени "нашим" вопросам уделено.
Дмитрий Морозов, Комитет по охране здоровья:
"Президент указал в Послании на необходимость совершенствовать первичную медико-санитарную помощь, развивать ФАПы и амбулатории, мобильные комплексы. Над этим и будем думать. И, конечно, о том, как и где кадры брать".
Виктор Кидяев, Комитет по аграрным вопросам:
"Наша первоочередная задача — продумать и проработать меры расширения полномочий местного самоуправления в России и составить четкий свод правил для них. Сейчас муниципалам сложно работать: их полномочия "размазаны" по 240 федеральным законам, тысячам региональных и подзаконных актов. Вот эту запутанность и будем пытаться убрать".
Владимир Бурматов, Комитет по экологии и охране окружающей среды:
"Наша стратегическая задача — вместе с Минприроды придумать, что можно сделать для поиска и внедрения альтернативных источников энергии. Ну и законодательно это все оформить".
Ольга Епифанова, зампред Госдумы:
"Здесь поле для деятельности законодательного органа самое, наверное, обширное. Для начала займемся проработкой нормативной базы всех нововведений, обозначенных президентом"
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.