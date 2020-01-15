Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев останется во главе партии "Единая Россия".

Об этом РИА "Новости" заявили два представителя единороссов.

По словам одного из них, отставка с поста председателя правительства не требует изменений в отношении партийных постов.

Другой собеседник агентства заявил, что по уставу партии покинуть пост ее председатель может в случае добровольного сложения полномочий, либо же в случае принятия такого решения партийным съездом. Оснований для прекращения полномочий Медведева в данный момент нет, отметил источник.

Он также указал на то, что в настоящее время не определен правовой статус заместителя председателя Совбеза. А стало быть, нельзя ответить на вопрос, как соотносится эта должность с должностью председателя "Единой России".

О назначении Медведева на должность зампреда Совбеза стало известно в среду. Владимир Путин сообщил, что такая должность будет создана.

До формирования нового правительства Дмитрий Медведев является исполняющим обязанности премьер-министра.

Между тем, уже известен кандидат на пост главы правительства: это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 16 января его кандидатуру рассмотрят депутаты Госдумы.