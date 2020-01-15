Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев останется во главе партии "Единая Россия".
Об этом РИА "Новости" заявили два представителя единороссов.
По словам одного из них, отставка с поста председателя правительства не требует изменений в отношении партийных постов.
Другой собеседник агентства заявил, что по уставу партии покинуть пост ее председатель может в случае добровольного сложения полномочий, либо же в случае принятия такого решения партийным съездом. Оснований для прекращения полномочий Медведева в данный момент нет, отметил источник.
Он также указал на то, что в настоящее время не определен правовой статус заместителя председателя Совбеза. А стало быть, нельзя ответить на вопрос, как соотносится эта должность с должностью председателя "Единой России".
О назначении Медведева на должность зампреда Совбеза стало известно в среду. Владимир Путин сообщил, что такая должность будет создана.
До формирования нового правительства Дмитрий Медведев является исполняющим обязанности премьер-министра.
Между тем, уже известен кандидат на пост главы правительства: это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 16 января его кандидатуру рассмотрят депутаты Госдумы.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.