Павел Салин: должность в Совбезе для Дмитрия Медведева - повышение

Конфигурация правительства не изменится, вопрос заключается в лицах, которые займут должности. Об этом "Правде.Ру" заявил директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

В среду стало известно об отставке правительства. Об этом сообщил сам премьер-министр Дмитрий Медведев. До формирования нового состава ушедшие в отставку министры и председатель правительства будут исполняющими обязанности.

Понятно, впрочем, что Дмитрий Медведев в этом новом правительстве каких-либо должностей занимать не будет. Президент России Владимир Путин сегодня сообщил о создании должности заместителя председателя Совета безопасности. На нее и будет назначен Медведев. Возглавляет Совбез, напомним, сам Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация нового правительства, Павел Салин сказал, что вопрос заключается в лицах, которые займут посты министров.

"Скорее всего, будут удалены не очень популярные фигуры. Фамилии я бы называть не хотел. Но социология их активно называет. Новая конфигурация правительства навряд ли будет. Потом она ожидается, но уже в рамках следующего шага по транзиту политсистемы. А следующие шаги последуют — то, что сегодня было обнародовано в Послании, всего лишь технические меры, всего лишь начало", — считает эксперт.

Отставка Медведева не означает, что он не согласен с Посланием главы государства, полагает он. По мнению Павла Салина, должность заместителя председателя Совбеза является повышением для Медведева.

"Совет безопасности с 2014 года — основной орган, в рамках которого обсуждаются, принимаются стратегические решения. Для господина Медведева это повышение. И скорее всего, к этой должности прибавится другая должность. Вопрос в том, скоро или нескоро. И очень может быть, существует такая вероятность, что это будет должность президента. Но уже президента с ослабленными полномочиями", — предполагает политолог.

— Какой может быть уже сейчас процедура утверждения правительства? Та, что объявлена, или по-старому?

— Хороший вопрос. Для того чтобы по-старому было, внести изменения в Конституцию при нынешней Госдуме дело одного дня. И Госдума, и Совет Федерации в течение одного дня это все сделают. Владимир Путин подпишет. Поэтому как будет происходить процедура утверждения нового правительства, зависит только от воли Владимира Путина. В течение дня все будет внесено в Конституцию.

— Кого вы видите в шорт-листе кандидатов на премьера?

— Допустим, вчера очень серьезную активность не как глава Счетной палаты, а как будущий премьер демонстрировал господин Кудрин. Вопрос в том, это "хотелки" или он уже какие-то намеки получил. Другой кандидатурой называют — Сергея Собянина. Шорт-лист — это 5-7 кандидатур. Но это гадание на кофейной гуще.