Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Павел Салин: должность в Совбезе для Дмитрия Медведева - повышение

Политика

Конфигурация правительства не изменится, вопрос заключается в лицах, которые займут должности. Об этом "Правде.Ру" заявил директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

В среду стало известно об отставке правительства. Об этом сообщил сам премьер-министр Дмитрий Медведев. До формирования нового состава ушедшие в отставку министры и председатель правительства будут исполняющими обязанности.

Понятно, впрочем, что Дмитрий Медведев в этом новом правительстве каких-либо должностей занимать не будет. Президент России Владимир Путин сегодня сообщил о создании должности заместителя председателя Совета безопасности. На нее и будет назначен Медведев. Возглавляет Совбез, напомним, сам Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация нового правительства, Павел Салин сказал, что вопрос заключается в лицах, которые займут посты министров.

"Скорее всего, будут удалены не очень популярные фигуры. Фамилии я бы называть не хотел. Но социология их активно называет. Новая конфигурация правительства навряд ли будет. Потом она ожидается, но уже в рамках следующего шага по транзиту политсистемы. А следующие шаги последуют — то, что сегодня было обнародовано в Послании, всего лишь технические меры, всего лишь начало", — считает эксперт.

Отставка Медведева не означает, что он не согласен с Посланием главы государства, полагает он. По мнению Павла Салина, должность заместителя председателя Совбеза является повышением для Медведева.

"Совет безопасности с 2014 года — основной орган, в рамках которого обсуждаются, принимаются стратегические решения. Для господина Медведева это повышение. И скорее всего, к этой должности прибавится другая должность. Вопрос в том, скоро или нескоро. И очень может быть, существует такая вероятность, что это будет должность президента. Но уже президента с ослабленными полномочиями", — предполагает политолог.

— Какой может быть уже сейчас процедура утверждения правительства? Та, что объявлена, или по-старому?

— Хороший вопрос. Для того чтобы по-старому было, внести изменения в Конституцию при нынешней Госдуме дело одного дня. И Госдума, и Совет Федерации в течение одного дня это все сделают. Владимир Путин подпишет. Поэтому как будет происходить процедура утверждения нового правительства, зависит только от воли Владимира Путина. В течение дня все будет внесено в Конституцию.

— Кого вы видите в шорт-листе кандидатов на премьера?

— Допустим, вчера очень серьезную активность не как глава Счетной палаты, а как будущий премьер демонстрировал господин Кудрин. Вопрос в том, это "хотелки" или он уже какие-то намеки получил. Другой кандидатурой называют — Сергея Собянина. Шорт-лист — это 5-7 кандидатур. Но это гадание на кофейной гуще.

Темы павел салин новая должность дмитрия медведева отставка правительства дмитрия медведева
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Путин лично будет решать "ливийский кейс" с Меркель
Авто
Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"
Новости спорта
Нюансы российской апелляции в CAS
Новости Все >
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
В Москве 23-летний пассажир метро прыгнул на рельсы ради фото
Путин предложил главе ФНС возглавить правительство России
Павел Салин: должность в Совбезе для Дмитрия Медведева - повышение
Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Константин Костин: В России хватает руководителей на пост премьера
Египет переоборудовал российские МиГ-29М/М2 в топливозаправщики
Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова
Британский посол покидает Тегеран после предварительного уведомления
Последние материалы
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
Путин лично будет решать "ливийский кейс" с Меркель
В Москве 23-летний пассажир метро прыгнул на рельсы ради фото
Путин предложил главе ФНС возглавить правительство России
Павел Салин: должность в Совбезе для Дмитрия Медведева - повышение
Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"
Константин Костин: В России хватает руководителей на пост премьера
Египет переоборудовал российские МиГ-29М/М2 в топливозаправщики
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Российский шоу-бизнес
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Соломон Соловьев Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова
Комментарии
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Посол Украины в США: Россия не меньше Ирана виновна в гибели "Боинга"
Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен
Мужчина принял таблетку для быков-осеменителей и пожалел
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Суд Ставрополья рассмотрит дело об убийстве ветерана из-за 20 тысяч
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Миронов: отставка правительства, вероятно, была запланирована
Правительство в полном составе уходит в отставку
Возвращение "Ульяновска": почему вспомнили об атомном авианосце СССР
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Роухани призывает США к мудрому шагу - покинуть регион
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Президент Эстонии разочаровалась в России
Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Экс-солистка группы "Лицей" вспомнила о совете Пугачевой
Путин: необходимо обеспечить обновление и сменяемость власти в стране
Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ