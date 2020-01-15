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Источник Правда.Ру

Константин Костин: В России хватает руководителей на пост премьера

Политика

Смена правительства не является политическим кризисом, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Произошло это спустя несколько часов после оглашения Послания президента Федеральному Собранию. До формирования нового правительства исполнять его функции будут прежние министры и председатель.

Позднее Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности. Об учреждении такой должности сегодня сообщил президент России Владимир Путин. С просьбой прокомментировать отставку правительства "Правда.Ру" обратилась к председателю правления Фонда развития гражданского общества Константину Костину.

— Во-первых, Медведев сказал, что было бы правильно, если бы новое правительство формировалось уже в соответствии с теми изменениями, о которых сегодня сказал президент в Послании.

Во-вторых, должность, которую Медведев займет — заместитель председателя Совета безопасности. А руководителем Совета безопасности является президент. Это к вопросу, означает ли отставка Медведева, что он не согласен с содержанием Послания.

Я думаю, что та причина, о которой я вам сказал в начале — и о ней говорил сам Дмитрий Анатольевич — является основной.

Как будет выглядеть будущая конфигурация власти, кто персонально может возглавить правительство и занять там ключевые должности? Думаю, мы это увидим. Это, соответственно, уже вопрос президента и Государственной Думы.

Какой может быть уже сейчас процедура утверждения правительства?

Что касается того, какой сейчас будет процедура утверждения правительства, то вопрос все-таки, как быстро эти изменения будут приняты. Потому что процедура принятия конституционного закона подразумевает определенные этапы. У нас были примеры, когда исполняющие обязанности несколько месяцев руководили министерствами.

У нас достаточно большое количество руководителей и федеральных органов власти, и на уровне субъектов федерации. Какие решения будут приняты в этом смысле, посмотрим.

Мне кажется, крайне важно состояние нынешней политической системы у нас:

  • а) смена правительства не является политическим кризисом;
  • б) мы имеем достаточное количество руководителей, чей уровень компетенций и масштаб позволяет возглавить кабинет министров.
Темы константин костин отставка правительства дмитрия медведева
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