Миронов: отставка правительства, вероятно, была запланирована

Сразу после оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин провел встречу с членами кабинета министров, на которой Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.

Означает ли это, что Медведев не согласен с содержанием послания? Как будет развиваться ситуация дальше?

На эти вопросы ответил журналисту «Правда.Ру» руководитель Фонда изучения электоральных процессов и политики, Андрей Миронов.

Я не думаю, что Медведев не согласен с Посланием. У меня есть ощущение, что отставка правительства все-таки была запланирована. С точки зрения политтехнологий это очень продуманный, хотя и совершенно неожиданный ход. Настало время обновления. Действующие чиновники перестали пользоваться авторитетом у общества. Я думаю, сегодня мы стали свидетелями начала процесса перемен. А дальше мы, вероятно, последуют новые отставки губернаторов, крупных чиновников. Тех, кто себя в чем-то дискредитировал по списку, обозначенному в Послании президента: в той части, что касается зарубежной недвижимости, вида на жительство, двойного гражданства.

И кто же, по-Вашему, займет пост премьера?