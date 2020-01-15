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Путин предложил ГД утверждать кандидатуры премьера и министров

Политика

Российский президент Владимир Путин заявил, что в Конституцию РФ необходимо внести изменения, согласно которым Государственная дума РФ будет наделена полномочиями утверждать председателя правительства. 

Затем, по представлению премьер-министра, ГД должна будет утвердить кандидатуры вице-премьеров и министров. Причем глава государства должен будет их назначить, он не вправе отклонить данные кандидатуры.

Путин считает, что данные изменения приведут к повышению роли и значения Государственной Думы, и парламентских партий. Также это должно повысить ответственность членов Кабмина и способствовать оптимизации взаимодействия между ветвями власти. 

Также  в процессе оглашения своего Послания Федеральному собранию Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян.

Темы президент рф владимир путин послание федеральному собранию
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