Путин: индексацию пенсий необходимо закрепить в Конституции

В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума.

"У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции", — заявил президент.

Владимир Путин заявил, что в основном законе РФ должна быть закреплена регулярная индексация пенсий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян.