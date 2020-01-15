В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума.
"У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции", — заявил президент.
Владимир Путин заявил, что в основном законе РФ должна быть закреплена регулярная индексация пенсий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.