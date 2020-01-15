Путин: настало время внести изменения в основной закон страны

Закрепить приоритет Конституции РФ в правовом пространстве страны предложил Владимир Путин во время традиционного обращения к Федеральному собранию.

Российский президент считает, что настало время, когда в основной закон страны стоит внести некоторые изменения, гарантирующие приоритет Конституции России в правовом пространстве РФ.

"Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также требования международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", — отметил президент.

Владимир Путин предложил гражданам России проголосовать по предложенному им пакету изменений в основной закон страны.

Напомним, 19 декабря 2019 года в ходе ежегодной большой пресс-конференции, российский лидер говорил о Конституции, как о живом инструменте, который "должен соответствовать развитию общества".