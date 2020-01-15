Путин потребовал не допускать перебоев с поставками ЖНВЛП

Одной из наиболее важных проблем назвал Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию перебои в поставках жизненно важных лекарственных препаратов.

Он отметил несерьезный подход некоторых чиновников к закупкам таких лекарственных средств, словно к приобретению канцтоваров: "не беда, объявим новые конкурсы". Владимир Путин категорично потребовал не создавать в будущем подобных недопустимых ситуаций.

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными. Ну а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", — отметил глава российского государства.

По мнению Владимира Путина, необходимо также усилить контроль над качеством медицинских препаратов на каждом этапе производства. Особенно важна безупречная работа по ввозу в Российскую Федерацию незарегистрированных лекарств, в том числе, иностранного производства, которые должны своевременно поступать пациентам.