Президент России Владимир Путин в процессе оглашения своего Послания Федеральному собранию заявил, что низкие доходы россиян - угроза демографическому будущему государства.
По словам президента, страна переживает напряженный демографический период. Так как угрозой демографическому будущему страны являются низкие доходы населения, то нужно поддерживать семьи с детьми.
"Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья", — заявил Путин.
Также президент отметил, что в стране не хватает яслей, и этот вопрос требует скорейшего решения. Кроме того, глава государства потребовал сделать процесс получения пособий семьями максимально простым.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.