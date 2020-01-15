Путин: низкие доходы россиян - угроза демографии России

Президент России Владимир Путин в процессе оглашения своего Послания Федеральному собранию заявил, что низкие доходы россиян - угроза демографическому будущему государства.

В настоящее время население России составляет 147 млн человек

По словам президента, страна переживает напряженный демографический период. Так как угрозой демографическому будущему страны являются низкие доходы населения, то нужно поддерживать семьи с детьми.

"Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья", — заявил Путин.

Также президент отметил, что в стране не хватает яслей, и этот вопрос требует скорейшего решения. Кроме того, глава государства потребовал сделать процесс получения пособий семьями максимально простым.