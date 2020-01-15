Путин: маткапитал семьи получат при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию сообщил о том, что с текущего года семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка.

С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен

Российский лидер отметил, что с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен до 470 тысяч рублей. К тому же Владимир Путин предложил увеличить государственную материальную помощь при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, а затем ежегодно ее индексировать.

В результате материнский капитал для семей с двумя детьми составит почти 620 тысяч рублей. И программа маткапитала, действующая в стране с 2007 года, должна продлиться, по мнению главы российского государства, до конца 2026 года.

Напомним, Владимир Путин каждый год обращается с посланием к Федеральному собранию. В этом году обращение президента к парламенту Российской Федерации стало шестнадцатым по счету.