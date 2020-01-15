В Госдуме рассказали, что из президентского Послания-2019 реализовано

Сегодня, 15 января, президент Путин выступит с традиционным ежегодным Посланием, которое определит вектор работы властных структур в 2020 году.

О том, что из намеченного президентом на год 2019 было сделано, рассказали в Госдуме.

Социальная политика

Александр Жуков, первый зампред ГД

«Наиболее важными лично для меня были поручения президента в части социальной политики. Считаю, что сделано немало: разработаны новые меры поддержки семьи при рождении ребенка, вводится льготная ипотека и ипотечные каникулы, индексируются пенсии. Государство, наконец, занялось регулированием цен на лекарства. Реализуются мероприятия, направленные на улучшение жизни на селе. Запущены процессы цифровизации школ и экономических процессов».

Ярослав Нилов, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Важно, что смогли начать индексацию пенсий выше инфляции. Ввели электронные трудовые книжки».

Безопасность и оборона

Василий Пискарев, Комитет по безопасности и противодействию коррупции

«Сделано очень много. Все, о чем президент говорил в послании, мы за год успели реализовать:

сотрудники полиции наделены особыми правами в части поиска пропавших детей;

судебные приставы теперь рассылают информацию по электронной почте и с помощью СМС-сообщений;

упразднен двойной исполнительский сбор с супругов - должников по ипотеке;

разработаны алгоритмы действия при ЧС для спасателей и чиновников;

много сделано в сфере развития армии и флота: плановое перевооружение, оснащение новыми видами оружия - например, «Авангард» поставлен на боевое дежурство».

Борьба с бедностью и развитие цифровой экономики

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку