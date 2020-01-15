Сегодня, 15 января, президент Путин выступит с традиционным ежегодным Посланием, которое определит вектор работы властных структур в 2020 году.
О том, что из намеченного президентом на год 2019 было сделано, рассказали в Госдуме.
Александр Жуков, первый зампред ГД
«Наиболее важными лично для меня были поручения президента в части социальной политики. Считаю, что сделано немало: разработаны новые меры поддержки семьи при рождении ребенка, вводится льготная ипотека и ипотечные каникулы, индексируются пенсии. Государство, наконец, занялось регулированием цен на лекарства. Реализуются мероприятия, направленные на улучшение жизни на селе. Запущены процессы цифровизации школ и экономических процессов».
Ярослав Нилов, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов
«Важно, что смогли начать индексацию пенсий выше инфляции. Ввели электронные трудовые книжки».
Василий Пискарев, Комитет по безопасности и противодействию коррупции
«Сделано очень много. Все, о чем президент говорил в послании, мы за год успели реализовать:
Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.