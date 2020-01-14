РЖД ужесточают правила проезда для безопасности пассажиров

В ОАО "Российские железные дороги" намерены ужесточить правила для пассажиров, и на законодательном уровне увеличить штрафы за распитие алкогольных напитков и курение в неположенных местах.

В настоящее время за это предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей. В компании предполагают их удвоить.

По словам генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова, подобные меры создадут для пассажиров условия для более безопасного и комфортного путешествия в поездах.

Инициатива была представлена на обсуждение на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Предложение РЖД также предусматривает введение статьи в УК РФ за нападения на проводников и штрафа за это правонарушение в размере 200 тысяч рублей. В последнее время такие случаи стали происходить довольно часто.

Ранее в российской компании предлагали ужесточить наказание за столкновения машин с поездами, что также должно, прежде всего, сделать поездки пассажиров более безопасными.