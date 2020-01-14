Кудрин считает госсубсидии лучшим средством в борьбе с бедностью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бороться с бедностью в стране нужно не отменой НДФЛ, а государственными субсидиями.

По его мнению снижение налогообложения для низких зарплат, это "очень косвенная мера в отношении бедных", несмотря на то, что уменьшение налогообложения в любом случае будет приветствоваться.

"Если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты — это субсидии по признаку доходности на душу в семье, соответственно, и выделение по этому признаку соответствующих субсидий",- сказал глава счетной палаты.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил правительству освободить малоимущих от подоходного налога.

Костин считает, что профицит бюджета страны поможет точечно смягчить налоговую политику, таким образом, можно будет установить минимальный уровень дохода для физических лиц, с которого не станет взиматься НДФЛ.

В правительстве решили, что подобное решение стоит обдумать, оценить все его преимущества и недостатки.