Уже завтра, 15 января, президент выступит с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
Чего ждут от Путина парламентарии? Какие вопросы, по их мнению, он затронет в этом году? Совпадут ли ожидания народа с ожиданиями его избранников? Эти вопросы сегодня витают в воздухе.
Как следует из материала, опубликованного пресс-службой Государственной думы на официальном сайте, депутаты от разных партий ждут примерно одного: что глава государства будет говорить о проблемах социальной сферы, о том, как идет реализация нацпроектов, о конкретных достижениях и провалах в развитии экономики.
Так, например, Владимир Жириновский, бессменный руководитель ЛДПР, надеется, что в Послании прозвучит план стратегического развития России.
"Президент это уже почти сделал в ходе большой пресс-конференции, когда допустил возможность внесения изменений в Конституцию. Помните, его пассаж про то, что надо убрать слово "подряд", применительно к количеству президентских сроков? Мне, кстати, это нравится. Я такую позицию разделяю", — говорит Жириновский.
И добавляет:
"Я бы еще в Конституцию внес полномочие для Госдумы: утверждать состав Правительства. И прописал, что все недра принадлежат государству".
КПРФ, по словам Ивана Мельникова, ждет конкретных предложений в части социальной политики, "по стимулированию роста доходов граждан".
"Нашу фракцию волнует, как разрешить противоречие между политикой сохранения денег "в кубышке" и вложением в реальный сектор экономики и социальную сферу. Вот об этом хотелось бы услышать", — сказал Мельников.
"Единороссы" ждут, что президент обозначит приоритеты работы по социальной поддержке населения:
"Хотелось бы конкретики по госпрограмме развития сельских территорий", — сказал Сергей Неверов.
"Преодоление бедности и увеличение числа рабочих мест, особенно на селе и в маленьких городках — там, где безработица и низкий уровень зарплат пока еще лидируют — самые "больные" темы по мнению "Справедливой России", — говорит руководитель фракции партии Ольга Епифанова.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.