Госдума выходит на работу: что обсудят на первой неделе

14 января в Государственной Думе РФ официально начинается новый парламентский сезон.

Первое после новогодних каникул пленарное заседание состоится уже сегодня. Весенняя сессия парламента планируется очень насыщенной — на нее вынесено обсуждение 1233 законопроектов. Большинство из них касаются социальной политики и безопасности во всех ее проявлениях.

О законопроектах, включенных в повестку дня начавшей пленарной недели, рассказал заместитель председателя фракции Единой России Андрей Исаев.

По его словам, первыми Госдумой будут рассмотрены поправки в две статьи Жилищного Кодекса, которые введут конкурсный принцип подбора управляющих компаний.

"До настоящего времени УК домов назначались. Мы хотим демонополизировать этот рынок услуг, чтобы начать снижать тарифы ЖКХ", — говорит Исаев.

Далее, напомнил депутат, настанет очередь законопроекта, который уже подготовлен правительством, "об установлении штрафных санкций за превышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги".

"Это будет целый комплекс мер по сдерживанию тарифов ЖКХ и обеспечению установления справедливых платежей", — заявил Исаев.

Следующими, за кого "возьмутся" парламентарии, станут медицинские страховые компании:

"По сегодняшним нормам, 10% денег, которые им удается сэкономит, становятся их собственными. Поэтому часто бывает, что пациентам — именно экономии ради — не проводятся какие-то процедуры или обследования. Будем стараться норму эту отменить. Надеюсь, недобросовестные компании возьмутся тогда за ум".

И еще один важный вопрос, касающийся здравоохранения вынесен на повестку первой парламентской недели: законопроект, разрешающий раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, которые контролируют, как осужденные выполняют обязанность лечиться от наркомании.

Еще на текущей неделе Госдума рассмотрит также поправки в Налоговый кодекс.