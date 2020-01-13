Депутаты приравняют детей-сирот к детям, находящимся в трудной ситуации

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому дети-сироты приравниваются к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Авторами законопроекта стали депутаты Костромской областной думы. Они отмечают, что меры по реализации гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей закреплены в региональном законодательстве. Однако федеральный закон категорию детей-сирот не относит к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Костромские депутаты отмечают, что дети, потерявшие обоих или единственного родителя, находятся в такой же тяжелой жизненной ситуации, как и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание правительства на задолженность по обеспечению жильем детей-сирот. Он поручил сформировать специальный жилищный фонд для того, чтобы обеспечить квартирами всех детей, не имеющих родителей и нуждающихся в жилье.