В Госдуме собираются запретить изымать домашних животных за долги

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов сообщил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект, запрещающий изымать домашних животных за долги их хозяев.

Бурматов объяснил, что домашние животные уже не рассматриваются, как вещи, которые можно изъять в счет долга, поскольку принят базовый закон "Об ответственном обращении с животными", признающий животных существами чувствующими, ощущающими страдание, боль и другие эмоции.

Депутат предположил, что законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии.

Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий выгул без поводка и намордника собак 12 пород, потенциально опасных, и внесенных в особый перечень.

Исключением могут стать ситуации, когда собаки опасных пород находятся на огороженной территории, которая принадлежит их хозяину. К тому же вход на территорию должна сопровождать предупреждающая надпись.