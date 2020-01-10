В России собираются ввести штраф за повышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство намерено внести поправку в статью Жилищного кодекса РФ, согласно которой ресурсоснабжающие организации будут платить штраф за превышение стоимости услуг ЖКХ.

Как считает Вера Москвина, руководитель Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ, подобная инициатива должна снизить коммунальные платежи для граждан.

"Есть генерирующие компании, а есть поставщики. Между тем, кто производит электроэнергию и тем, кто потребляет, находятся десятки маленьких контор, которые перепродают эти энергоресурсы. Таким образом, цены растут от конторы к конторе", - объясняет Вера Москвина.

Коммунальщиков можно штрафовать за недотопы и перетопы

К тому же, отметила эксперт, ресурсоснабжающие организации могут подвергаться штрафам и за некачественные услуги: "перетопы" в теплое время года или "недотопы", когда за окнами квартир трещит мороз.

Инициативу правительства штрафовать коммунальщиков за повышение стоимости услуг поддержала глава профильного комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Предложение кабинета министров будет рассмотрено осенью в Госдуме.

Напомним, плата за коммунальные услуги в стране с 1 июля 2020 года вырастет почти на четыре процента. По сообщению Федеральной антимонопольной службы, в дальнейшем, предположительно, тарифы будут индексироваться раз в год.