Правительство намерено внести поправку в статью Жилищного кодекса РФ, согласно которой ресурсоснабжающие организации будут платить штраф за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Как считает Вера Москвина, руководитель Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ, подобная инициатива должна снизить коммунальные платежи для граждан.
"Есть генерирующие компании, а есть поставщики. Между тем, кто производит электроэнергию и тем, кто потребляет, находятся десятки маленьких контор, которые перепродают эти энергоресурсы. Таким образом, цены растут от конторы к конторе", - объясняет Вера Москвина.
К тому же, отметила эксперт, ресурсоснабжающие организации могут подвергаться штрафам и за некачественные услуги: "перетопы" в теплое время года или "недотопы", когда за окнами квартир трещит мороз.
Инициативу правительства штрафовать коммунальщиков за повышение стоимости услуг поддержала глава профильного комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Предложение кабинета министров будет рассмотрено осенью в Госдуме.
Напомним, плата за коммунальные услуги в стране с 1 июля 2020 года вырастет почти на четыре процента. По сообщению Федеральной антимонопольной службы, в дальнейшем, предположительно, тарифы будут индексироваться раз в год.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.