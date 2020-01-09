В послании Федеральному собранию Путин будет говорить о бедности

15 января Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Как стало известно, в этот раз президент намерен говорить о внутренних проблемах страны.

Ожидается, что большая часть обращения будет посвящена снижению доходов населения, растущему социальному неравенству и, в преддверие 75-ления Победы, — защите исторической памяти.

Вынесение этого круга вопросов ранее анонсировал сам президент, когда говорил о необходимости широкого обсуждения путей преодоления бедности в стране.