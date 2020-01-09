15 января Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Как стало известно, в этот раз президент намерен говорить о внутренних проблемах страны.
Ожидается, что большая часть обращения будет посвящена снижению доходов населения, растущему социальному неравенству и, в преддверие 75-ления Победы, — защите исторической памяти.
Вынесение этого круга вопросов ранее анонсировал сам президент, когда говорил о необходимости широкого обсуждения путей преодоления бедности в стране.
"Эскалация ситуации на Ближнем Востоке вряд ли всерьез скорректирует планы Владимира Путина, касаемо послания Федеральному собранию. Международная безопасность — это очень важно. И, скорее всего, президент тему эту затронет, но она не станет главной в его выступлении. Внутренние проблемы назрели. Их надо решать", — считает Федор Лукьянов, главред издания "Россия в глобальной политике".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.