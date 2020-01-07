В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским

Представители ЛДПР прокомментировали резонансную историю о раздаче партийным лидером денег на Красной площади. По мнению его сопартийцев, СМИ раздули скандал на пустом месте.

В ЛДПР утверждают, что фрагмент видео, где Жириновский обращается к собравшимся как к "инвалидам, крепостным, холопам", вырван из контекста. При этом, подчеркнули в партии, даже в этом отрывке не видно ни одного недовольного лица. Напротив, отметила пресс-служба ЛДПР, все благодарили Жириновского и просили остаться подольше.

"Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими", — подытожили там.

Гуляя по Красной площади во время новогодних каникул, лидер ЛДПР начал раздавать прохожим тысячерублёвые банкноты, напоминает "Правда.Ру". Видео прогулки он сам потом поделился в Instagram.