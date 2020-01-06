Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Ирины Потехиной с должности заместителя министра просвещения. В распоряжении утверждается, что Потехина сама подала прошение об отставке.

Напомним, Ирина Потехина и Валерий Пикалев были назначены вице-губернаторами Санкт-Петербурга. На новой должности Потехина будет координировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а также комитета по образованию.