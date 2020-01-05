Поклонская рассказала о желании стать послом России на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила о том, что могла бы стать послом России на Украине. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время отношения между странами наладятся.

Поклонская в интервью "РИА Новости" рассказала, что считает Россию и Украину родными для себя странами.

"Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму. Наши народы должны жить в мире. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю", - сказала Поклонская.

После воссоединения Крыма с Россией, в котором Поклонская принимала непосредственное участие, государства отозвали своих послов. Сейчас дипломатическую миссию Россию на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Карьера Натальи Поклонской

11 марта 2014 года Поклонская была назначена прокурором Автономной Республики Крым.

25 марта 2014 года прокуратура Севастополя и Крыма вошли в систему прокуратуры России. Приказ о назначении Поклонской прокурором республики был подписан 2 мая 2014 года.

26 сентября Поклонская сложила свои полномочия после избрания депутатом Госдумы.