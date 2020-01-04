Президент России Владимир Путин высказал обеспокоенность тем, что у граждан снижается уровень доходов. Свое мнение по этому вопросу глава государства выскажет в послании к Федеральному собранию.
Путин сообщил, что выступит с обращением 15 января. По его словам, окончательной версии для выступления пока нет.
"Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - заявил Путин в интервью ТАСС.
Также президент заявил, что имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".
"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - заявил президент.
По конституции, в послании Федеральному собранию президент должен обозначить направления развития государства. До момента оглашения текст документа держится в секрете.
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