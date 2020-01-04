Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина

Трамп выступил с критикой в адрес сотрудников Белого дома и главы разведки Пентагона. Данный инцидент ранее не был неизвестен общественности.

Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков. Но такое объяснение не устроило американского лидера.