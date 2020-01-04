Трамп выступил с критикой в адрес сотрудников Белого дома и главы разведки Пентагона. Данный инцидент ранее не был неизвестен общественности.
Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков. Но такое объяснение не устроило американского лидера.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.