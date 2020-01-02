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Источник Правда.Ру

К строительству комплекса "СКИФ" приступят в этом году

Политика

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в этом году начнутся строительно-монтажные работы по проекту синхротронного излучения "Сибирский кольцевой источник фотонов".

По словам Травникова, первая очередь синхротрона должна быть запущена не позднее 31 декабря 2023 года. Президент России Владимир Путин установил жёсткие сроки для ввода в эксплуатацию комплекса "СКИФ".

"Для того чтобы уверенно выдержать эти сроки, конечно, к началу строительно-монтажных работ нужно приступить в 2020 году", — сказал губернатор.

Исследования на синхротроне применят в биологии и медицине 

Проект будет реализован в наукограде Кольцово в Новосибирской области. "Сибирский кольцевой источник фотонов" станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.

Исследования, которые затем проведут на комплексе "СКИФ", предназначены для использования в области биологии, медицины и материаловедении.

Из государственного бюджета на строительство синхротрона будет потрачено более 37 миллиардов рублей.

 

 

Темы скиф синхротрон андрей травников новосибирская область
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