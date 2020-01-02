Россияне сообщают о наличии второго гражданства

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, что полмиллиона россиян заявили о своем втором гражданстве или виде на жительство в другой стране.

Российский закон, принятый в 2014 году, обязует уведомлять миграционную службу РФ о втором гражданстве в течение 60 дней с момента получения паспорта другого государства.

По статистике в 2015 году российские граждане подали свыше 285 тысяч уведомлений о наличии иного гражданства либо вида на жительство подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве. В 2016 году таких уведомлений было более 100 тысяч, в 2017 году - 60 тысяч, в 2018 году - 50 тысяч, а в 2019 году - почти 47 тысяч.

Украинцы и казахстанцы стали чаще получать российские паспорта

В конце прошлого года в России предложили упростить получение гражданства украинцам и белорусам, что означает отмену обязательного экзамен и собеседование при подаче заявления на получение паспорта РФ.

Миграционная служба сообщает также о том, что в прошлом году выдавала российские паспорта иностранцам (преимущественно выходцам из Украины и Казахстана) чаще в полтора раза, чем в 2018.