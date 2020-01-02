Вступили в силу поправки в правила дорожного движения

2 января вступили в силу поправки в ПДД, которые скорректировали список документов, необходимых для предъявления сотрудникам Госавтоинспекции.

Новые правила, в частности, разрешают автовладельцам предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО как в бумажном, так и в электронном виде.

Раньше обладатели электронных полисов должны были иметь при себе бумажную копию документа. При этом сотрудники ГИБДД имеют право проверить факт заключения водителем договора ОСАГО в автоматизированной информационной системе.

За отсутствие полиса ОСАГО пока выписывают предупреждение

Законопроект, который упростил процедуру подтверждения полиса ОСАГО был разработан в августе 2019 года. Постановление правительства о вступлении в силу новых правил ПДД опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Кстати, в Москве в тестовом режиме установили камеры, которые выявляют машины без полисов ОСАГО. Пока водители получают предупреждения, но вскоре, возможно, станут выплачивать штрафы за это нарушение.