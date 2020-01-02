В Крыму назвали факельное шествие бандеровцев оскорблением

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факельное шествие, которое провели в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, это оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.

По его мнению, страна способная проводить торжественные мероприятия в честь главаря Организации украинских националистов* (ОУН запрещена в России), движется не в современную Европу, а в нацистскую Германию 30-х годов.

"Крымчане благодарят Бога за то, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — отметил Аксенов.

Напомним, так называемый "Марш чести, достоинства и свободы" в Киеве провели 1 января "Правый сектор"* (запрещен в России), а также партии "Свобода" и "Национальный корпус". Националисты начали традиционное шествие в парке имени Тараса Шевченко, затем отправились на Крещатик.

Степан Бандера известен тем, что в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. В октябре 1959 года в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.