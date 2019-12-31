Россельхознадзор запретил ввоз морепродуктов из Китая

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что с 9 января поставки некоторых рыб и морепродуктов из Китая будут временно ограничены.

Это касается, прежде всего, осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов креветок. Под временным запретом также оказались смеси морских коктейлей.

Подобные меры, которые предпринял Россельхознадзор, вызваны многочисленными случаями выявления запрещенных веществ в морепродуктах и рыбе, поставляемых из Китая. Речь идет, в том числе, о тяжелых металлах, таких, как мышьяк, ртуть и кадмий.

Китайцы предложили провести семинар

В ответ Китай обратился к федеральной службе с предложением провести семинар по лабораторным исследованиям продукции животного происхождения.

В России предложением заинтересовались, и поручили китайской стороне разработать программу мероприятия.

Накануне Россельхознадзор ограничил поставки цитрусовых из Китая, поскольку по итогам проведенной проверки была выявлена неэффективность системы карантинного фитосанитарного контроля экспортной продукции.