Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что с 9 января поставки некоторых рыб и морепродуктов из Китая будут временно ограничены.
Это касается, прежде всего, осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов креветок. Под временным запретом также оказались смеси морских коктейлей.
Подобные меры, которые предпринял Россельхознадзор, вызваны многочисленными случаями выявления запрещенных веществ в морепродуктах и рыбе, поставляемых из Китая. Речь идет, в том числе, о тяжелых металлах, таких, как мышьяк, ртуть и кадмий.
В ответ Китай обратился к федеральной службе с предложением провести семинар по лабораторным исследованиям продукции животного происхождения.
В России предложением заинтересовались, и поручили китайской стороне разработать программу мероприятия.
Накануне Россельхознадзор ограничил поставки цитрусовых из Китая, поскольку по итогам проведенной проверки была выявлена неэффективность системы карантинного фитосанитарного контроля экспортной продукции.
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