Москва опередила Нью-Йорк по темпам строительства

Российская столица стала четвертой среди мировых мегаполисов по темпам возведения новостроек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в 2019 году в столице введено в эксплуатацию 10,5 миллионов кв. метров недвижимости, и Москва по темпам строительства обогнала Нью-Йорк.

И по автодорогам почти впереди планеты всей

Кропе того, столица нашей Родины вошла в тройку крупнейших городов мира по темпам строительства автомобильных дорог. С начала 2011 года в городе построили 932 километров автомагистралей. В результате этого Москва с последнего места рейтинга обеспеченности мегаполисов дорогами поднялась на почетное третье место. Эти показатели снова позволили Москве обойти американский Нью-Йорк и китайский Пекин.

— В настоящее время построено около 932 километров дорог, что увеличило прирост дорожной сети на 16 процентов, — сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.