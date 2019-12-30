Кремль отметил 20-летие Путина у власти альбомом архивных фото и видео

Коллекция отражает избранные моменты двух десятилетий, в течение которых Владимир Путин является главой страны и был главой правительства.

Альбом под названием "Путин. 20 лет" (20.kremlin.ru) включает архивные фото и видео личных фотографов и операторов президента.

Некоторые фотографии и видеозаписи опубликованы для всеобщего просмотра впервые.

За 20 лет Россия укрепила свое геополитическое влияние

В настоящее время по адресу 20.kremlin.ru можно увидеть материалы с 1999 по 2004 год. Эта часть проекта включает более 600 фотографий и 100 видеороликов. В скором времени будут доступны и материалы и за остальные годы.

К слову, американские издание Bloomberg отметило достижения Путина за 20 лет у власти существенным ростом геополитического влияния России. К тому же, страна укрепила связи с Китаем, изменила ситуацию в Сирии, присоединила Крым, а также смогла наладить продажу оружия Турции, которая является членом НАТО.