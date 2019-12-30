МИД РФ: вечеринку в стиле Гэтсби не проводили

Министерство иностранных дел России опубликовало пост в Facebook с комментарием по поводу информации о вечеринке в стиле "Великого Гэтсби".

«МИД России никаких вечеринок за 2,5 миллиона рублей не устраивает. Устраивает мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России"», — сообщает в своей публикации МИД.

К тому же в министерстве называют информацию манипуляцией от "МБХ медиа и компании" и рекомендуют СМИ нанимать на работу людей, которые могут отличить госслужбу от коммерческой деятельности.

Джаз, шампанское и фейерверк за 260 тысяч рублей

Ранее портал госзакупок известил о том, что ГлавУпДК решило потратить почти 3,9 млн рублей на вечеринку в стиле "Великого Гэтсби".

"Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья", — обещали организаторы мероприятия.

В перечне технического задания предусматривается и выступление профессионального музыкального коллектива, который должен исполнять эстрадные и джазовые композиции.

ГлавУпДК при МИД России также разместил заказ на оказание услуг по организации и проведению праздничного фейерверка стоимостью 260 тысяч рублей.