В России определили количество бедных граждан

По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала уходящего года.

Как объясняют эксперты, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер: в первом квартале он достигает максимальных значений, в четвертом квартале снижается, чему способствуют выплаты премий в конце года.

Аналитики утверждают, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018 году. В первом квартале 2019 года показатель бедности составлял 14,3 процента, а годом ранее за тот же период — 13,9 процента.

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По данным Росстата, минимальный уровень бедности отмечался в 2012 году, затем стал увеличиваться. Однако после 2015-2016 годов показатель стал снижаться незначительными темпами.

По прогнозу Министерства экономического развития, уровень бедности в России снизится до 6,6 процента к 2024 году.