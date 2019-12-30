В Госдуме решили приравнять зарплаты депутатов к зарплатам россиян

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил сделать россиянам хороший подарок к Новому году, установив зарплаты депутатов на уровне средних зарплат граждан.

"Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и хорошим подарком к Новому году", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Чиновники должны вести себя прилично на корпоративах

По мнению Олега Нилова, также необходимо составить список правил поведения чиновников на корпоративах, чтобы их поведение, не подобающее госслужащим, не портило репутацию государственной власти.

Накануне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративных мероприятиях. Он объяснил свою инициативу тем, что "лица государства", которыми являются чиновники, не могут компрометировать себя и власть материалами об их неэтичном поведении, возникающими в соцсетях после депутатских корпоративов.