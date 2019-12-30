Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки

С 1 декабря 2020 года россияне смогут получать персонифицированную информацию о полагающихся им мерах соцподдержки.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Информацию можно будет получать на портале Госуслуг, в едином колл-центре или местных администрациях. Позже — с 1 января 2022 года — сервис станет доступен и в МФЦ.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Отличие новой системы информирования от существующей сегодня в том, что конкретный человек сможет узнать, не о том, какие существуют меры соцподдержки в стране, а что из перечня "положено" именно ему. Эти данные будут вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Пилотным регионом внедрения новой системы информирования станет Средний Урал.
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