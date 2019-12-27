Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Документ подготовлен российским правительством по поручению Владимира Путина для предотвращения возможных рисков и угроз продовольственной безопасности: экономических и технологических, климатических и агроэкологических.

Утвержденная президентом на заседании Совета безопасности, доктрина предполагает самостоятельное обеспечение России основными видами сельскохозяйственной продукции и устанавливает показатели самообеспеченности страны. Так по овощам и бахчевым культурам пороговое значение зафиксировано на уровне 90 процентов, по фруктам и ягодам - 60 процентов, а по семенам - 75 процентов.

Предусмотрена продовольственная безопасность на все случаи ЧС

Документом предусматривается создание государственного резерва сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций, а также повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции.

Для реализации доктрины создается, так называемая, дорожная карта или план мероприятий, который правительство утвердит в течение трех месяцев.

Действующая Доктрина продовольственной безопасности была утверждена президентом РФ в 2010 году. Этот документ не имеет сроков и обновляется по мере необходимости.