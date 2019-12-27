Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь российского президента сказал, что информация о теракте в Магнитогорске не соответствует действительности.

Так он прокомментировал анонс премьеры фильма "Мы знаем, что случилось в Магнитогорске", в котором происшествие называют терактом.

"Это слухи, на самом деле, был взрыв газа",- подчеркнул Дмитрий Песков.

Авторы фильма утверждают, что в процессе съемок они поговорили с магнитогорскими газовщиками и нашли документы, которые не оставляют сомнений, что это был теракт.

Версия Следственного комитета - в доме взорвался бытовой газ

Напомним, 31 декабря 2018 года в одном из подъездов жилого дома в Магнитогорске раздался взрыв, в результате которого погибли 39 человек. Подъезд обрушился, соседние подъезды были демонтированы. Владимир Путин потребовал полного расселения дома. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ответил, что на это потребуется один год.

Примечательно, что террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске.

Тем не менее, Следственный комитет России утверждает, что приоритетной версией происшествия является взрыв бытового газа.